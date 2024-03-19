В городе Одесса на почитаемом царским чиновником монументе появился призыв к его сносу.

На памятнике графу Воронцову на Соборной площади оставили надпись "Снеси".

Эту информацию распространил корреспондент Службы информации.

Остающиеся неизвестными активисты требуют снести памятник графу Михаилу Воронцову, который известен как "новороссийский и бессарабский" генерал-губернатор в период с 1823 по 1854 год.

Напомним, что памятник Воронцову был установлен на Соборной площади в 1863 году. Это был второй памятник в городе после скульптуры Дюка, который также представлял российскую имперскую администрацию в Одессе.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одесской области растратили более 368 тысяч гривен бюджетных средств. Речь идет о двух должностных лицах Одесского квартирно-эксплуатационного управления и одного частного предпринимателя.

Известно, что начальница топливной группы управления создала преступную группу с целью завладения государственными средствами, предназначенными для закупки топлива для Вооруженных Сил Украины. В состав этой группы также входили еще один служащий и частный предприниматель. При закупках эти люди завышали стоимость товара и фиксировали победителей конкурсов по подозрительным схемам.

Все фигуранты этого дела сообщены о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в больших размерах, в условиях военного положения.

Последние новости Украины:

Все село совпало посмотреть на это: у фермера родился необычный теленок с двумя лицами

Число жертв в Одессе возросло, известно имя спасателя, которого не удалось спасти: "Хороший друг, отзывчивый и добрый человек"

Мужчины решили переплыть Тису: кадры и чем все закончилось