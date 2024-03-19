На памятнике графу Воронцову на Соборной площади оставили надпись "Снеси".
Эту информацию распространил корреспондент Службы информации.
Остающиеся неизвестными активисты требуют снести памятник графу Михаилу Воронцову, который известен как "новороссийский и бессарабский" генерал-губернатор в период с 1823 по 1854 год.
Напомним, что памятник Воронцову был установлен на Соборной площади в 1863 году. Это был второй памятник в городе после скульптуры Дюка, который также представлял российскую имперскую администрацию в Одессе.
Ранее Politeka также писала о том, что в Одесской области растратили более 368 тысяч гривен бюджетных средств. Речь идет о двух должностных лицах Одесского квартирно-эксплуатационного управления и одного частного предпринимателя.
Известно, что начальница топливной группы управления создала преступную группу с целью завладения государственными средствами, предназначенными для закупки топлива для Вооруженных Сил Украины. В состав этой группы также входили еще один служащий и частный предприниматель. При закупках эти люди завышали стоимость товара и фиксировали победителей конкурсов по подозрительным схемам.
Все фигуранты этого дела сообщены о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в больших размерах, в условиях военного положения.
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