Антициклон в Одесской области привел к дождю в Одессе и снегу на юге региона.

Антициклон накрыл Одесскую область, приведя к снегопаду на юге региона, тогда как в самой Одессе идет дождь. Эту информацию распространила Патрульная полиция Одесской области.

Сегодняшняя погода в Одессе и области облачно с прояснениями. Ветер от северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью колеблется от 2 до 4 ° С, а днем ​​от 5 до 7 ° С тепла. В остальной области также облачно с местами дождей, преимущественно дождя. Ветер тоже северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составляет от 0 до 5°С, а на севере может быть до 3°С мороза, днем ​​от 4 до 9°С тепла. На дорогах области возможна ухудшающаяся видимость до 1-2 км из-за дождя.

Полиция предохраняет водителей и просит их осторожничать на дорогах. Рекомендации для водителей перед выездом включают очистку автомобиля от снега и льда, включая капот, всегда пользоваться ремнем безопасности, повысить внимание и снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких торможений и поворотов, включить ближний свет и аварийную сигнализацию при остановке.

Кроме того, стражи порядка обращаются и к пешеходам, призывая переходить дорогу только на пешеходных переходах, двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, избегать внезапных движений, быть особенно осторожными с детьми, сделать себя заметными для водителей и удерживаться от использования смартфонов во время перехода дороги.

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