Муж переселенки Евгении защищал "Азовсталь", сейчас он находится в плену.

В Одессе женщина вместе с другими родными военнопленных выходит на акции поддержки и ждет встречи со своим возлюбленным.

"У нас не было ни света, ни воды, ни еды. Все магазины были разграблены. Еду мы готовили на кострах под постоянные взрывы, постоянные звуки летающих снарядов под свист шаров", - рассказала Евгения о пережитом в Мариуполе.

Женщина рассказала, что 24 февраля 2022 года утром ее мужу позвонил побратим и сказал, что объявлено военное положение, что началась война. В тот же день муж Евгении ушел защищать родной город.

Вместе с сыном она пробыла в Мариуполе до 24 марта, и только благодаря случаю они смогли уехать с волонтерами.

"Я совсем ничего не знала о муже, а 19 марта он заехал к моим родителям, где я находилась с сыном и я увидела, что он жив, а потом он приехал 23 марта и это был последний раз, когда я его видела. связи с ним не было, была связь только когда мы уже приехали в Одессу, а она была на комбнате "Азовсталь".

Когда уже был выход из "Азовстали", когда Евгения поняла, что не знает ничего о муже, она обратилась в воинскую часть и когда ей перезвонили, то сказали, что мужчина погиб.

"Я не поверила. Я начала искать какую-либо информацию - основным источником информации о наших военнопленных есть те люди, которых обменяли. Они сообщают с кем они находились, кого видели и только благодаря этому можно узнать хотя бы что-то о своих родных. После одного обмена я написала жене обменяемого нашего защитника и она мне сообщила, что ее муж видел моего мужа в плену", - сообщила Евгения, добавив, что обращается ко всем службам, чтобы вернуть мужа и ждет обмена пленными.

Источник: Суспільне.

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