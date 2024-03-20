В Одесской области пограничники задержали группу мужчин, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины. По информации из официального Telegram-канала Госпогранслужбы Украины, зафиксировано восемь мужчин в защитных комбинезонах, которые попытались прорваться через Кучурганский лиман в намерении сбежать из страны.

По информации от органов правопорядка, двое организаторов сопровождали мужчин по маршруту в Одесской области. Они требовали по $5300 от каждого "клиента" за услуги по пересечению границы. Часть этой суммы, а именно $1000, клиенты должны были перечислять на криптокошелек.

Двум организаторам такой незаконной деятельности было предъявлено обвинение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. А нарушителям были составлены административные протоколы.

Ранее Politeka также писала о 34 уклонистах, пытавшихся незаконно пересечь бусом границу Украины с Румынией. Своему организатору они заплатили по 10 тысяч евро каждый. В общей сложности "глава" беглецов получил 340 тысяч евро. Сотрудники СБУ совместно с пограничниками осуществили задержание водителя и всех пассажиров буса. Данную операцию провели работники Службы безопасности Украины Черновицкой области. Уклонистов могут лишить свободы сроком от трех до пяти лет».

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