По данным следствия, ночью 22 марта вооруженные силы россии еще раз атаковали Одесщину ударными беспилотными летательными аппаратами.

Во время ночной атаки со стороны российской федерации силы противовоздушной обороны сбили по меньшей мере 11 дронов на территории Одесской области. Начальник пресс-центра Сил обороны юга, Наталья Гуменюк, сообщила об этом в прямом эфире "Единых новостей".

В результате массированной ночной атаки повреждены энергетические объекты на территории Одесской области, сообщили в компании "ДТЭК".

"По меньшей мере 11 дронов было уничтожено. Но, к сожалению, есть повреждение также объектов критической инфраструктуры. Есть реагирование системы на то, что необходимо перенаправление некоторых направлений энергетики. Очевидно, что уже специалисты работают и будет все устранено ", - подчеркнула Гуменюк.

В Одессе частично проходят стабилизационные отключения по распоряжению Национальной энергетической компании "Укрэнерго". В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения. Расписание отключений можно просмотреть на веб-сайте "ДТЭК Одесские электросети".

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, ночью 22 марта вооруженные силы россии еще раз атаковали Одесщину ударными беспилотными летательными аппаратами.

Также из-за атаки РФ ввели стабилизационные или аварийные графики отключения электроэнергии на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Запорожье и Донетчина.

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