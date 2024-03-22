Во время ночной атаки со стороны российской федерации силы противовоздушной обороны сбили по меньшей мере 11 дронов на территории Одесской области. Начальник пресс-центра Сил обороны юга, Наталья Гуменюк, сообщила об этом в прямом эфире "Единых новостей".
В результате массированной ночной атаки повреждены энергетические объекты на территории Одесской области, сообщили в компании "ДТЭК".
"По меньшей мере 11 дронов было уничтожено. Но, к сожалению, есть повреждение также объектов критической инфраструктуры. Есть реагирование системы на то, что необходимо перенаправление некоторых направлений энергетики. Очевидно, что уже специалисты работают и будет все устранено ", - подчеркнула Гуменюк.
В Одессе частично проходят стабилизационные отключения по распоряжению Национальной энергетической компании "Укрэнерго". В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения. Расписание отключений можно просмотреть на веб-сайте "ДТЭК Одесские электросети".
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, ночью 22 марта вооруженные силы россии еще раз атаковали Одесщину ударными беспилотными летательными аппаратами.
Также из-за атаки РФ ввели стабилизационные или аварийные графики отключения электроэнергии на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Запорожье и Донетчина.