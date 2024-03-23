Ситуация с энергоснабжением в Одессе и Одесском районе улучшилась, но известно о новом ЧП.

В Одесской области благодаря работе энергетиков удалось перейти от экстренных отключений к стабилизационным по графику.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Однако ситуация усугубилась аварией на одной из высоковольтных подстанций Одессы.

Инцидент произошло сегодня в 10:40, поэтому без света временно остались жители микрорайона Черемушки.

Расписание отключений можно просмотреть на веб-сайте "ДТЭК Одесские электросети".

Напомним, в результате массированной атаки были повреждены энергетические объекты на территории Одесской области.

В Одессе частично проходят стабилизационные отключения по распоряжению Национальной энергетической компании "Укрэнерго". В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.

Также из-за атаки РФ были введены стабилизационные или аварийные графики отключения электроэнергии на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Запорожье и Донбассе.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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