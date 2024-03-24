Так планируется потратить около двух миллионов гривен на ремонт дороги.

На Измаильщине планируют отремонтировать дорогу почти за два миллиона гривен.

Об этом со ссылкой на Госаудитслужбу сообщает "Бессарабия информ".

По данным СМИ, Измаильский горсовет планирует потратить на ремонт дорог коммунальной собственности 1 млн. 956 тыс. грн.

Известно, что речь идет о проезде между Болградским шоссе и улицой Судоремонтников – направление движения к портовым мощностям и перевалочным пунктам.

Источник: bessarabiainform.

К слову, под Одессой снова объявили тендер на ремонт садика стоимостью 24 млн грн, который ранее был упразднен.

В селе Дачное состоялись торги на реконструкцию садика-яслей "Антошка", где планируется создание укрытия.

Согласно условиям, подрядчик должен восстановить и усилить стены убежища, обеспечить его мебелью и сантехникой, а также установить систему оповещения до конца этого года.

Буливельная фирма согласилась выполнить эти работы за 24 млн. грн. Договор с ними еще не заключен.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года сельсовет уже проводил тендер на ремонт "Антошки". Однако результаты тендера были отменены после проверки рабочей группой "Прозрачность и подотчетность" при Одесском ОВД.

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