Военный эксперт поделился мнением относительно вероятного наступления россиян на Одессу и назвал главные направления, которые находятся под угрозой.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что основные направления удара оккупантов может быть на востоке и северо-востоке, также он рассказал, есть ли угроза наступления на Одессу.

Однако, на юг, а именно на Николаев, Херсонскую область, Запорожье и Одессу - россияне не пойдут из-за нехватки ресурсов.

"Это исключительно ИПСО, психологическое давление. Не могут они в нынешнем положении пойти на это, даже несмотря на то, что у нас проблемы. Это масштабная операция, и я думаю, что у России не будет таких ресурсов. Чтобы создать вспомогательные направления – да. И для прорыва линии обороны. Это авиация в первую очередь. А чтобы продвигаться, ресурсов не хватит", - считает Мусиенко.

Эксперт считает, чтобы иметь более точные прогнозы относительно вероятного наступления армии РФ - нужно следить в мае или июне за концентрацией вражеских войск.

Источник: liga.net.

Напомним, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что боевые действия в Украине могут продолжаться достаточно долго.

Свитан считает, если наша страна получит авиацию в достаточном количестве, то у нас будет возможность "работать по Крыму" с большой вероятностью его освобождения.

Он добавил, что именно два года – это минимальный срок для окончания войны и его невозможно ускорить, потому что всего за год освободить всю территорию Украины практически нереалистично.

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