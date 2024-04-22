Жителям и гостям Одессы назвали улицы, на который не будет газа целые сутки из-за ремонтных работ.

Сообщается, что в связи с необходимыми ремонтными работами на газораспределительном пункте в Одессе запланировано временное прекращение подачи газа. Да, жители некоторых улиц будут испытывать перебои до вечера 23 апреля, сообщает "Одесагаз".

В ремонтных работах задействован газопровод высокого давления, расположенный на пересечении улиц Мичурина и Балтской дороги. Подача газа будет временно прекращена с 12:00 22 апреля до 18:30 23 апреля. В зону ограничений входят:

Балтская дорога ж/б: 106, 104, 102, 100, 88, 86.

Балтская дорога ж/б: 66, 62, 60, 94.

Переулок 8 Марта: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

Дорожная, 20: СТО Мерс Бус.

Балтская дорога, 76: "Элеваторспецоснащение".

Балтская дорога, 71: "Ламан транс Экспресс".

Балтская дорога, 71а: Укравтогаз АГНКС-1.

Балтская дорога, 75: ЧП "Волк".

Балтская дорога, 75а: ЧП "Кватро".



Также за дополнительной информацией жители могут обращаться по телефону (04863) 2-13-41 или +38 (050) 495 33 68.

Важно напомнить, что в период военного положения в Украине произошли существенные изменения в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 года № 1405 установлены ограничения на прекращение оказания услуг в случаях неуплаты или неполной оплаты. Однако это ограничение не распространяется на всю территорию Украины. Да, должникам за газ в Одесской области грозит отключение от поставок.

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