Жителям и гостям Одессы сообщили важные новости касательно отключений от света на определенных улицах.

Сообщается, что с 22 апреля с 16:00 до 26 апреля 2024 8:00, в отдельных районах Одессы будет отключено электричество.

В связи с этим ДТЭК Одесские электросети назвали список адресов, где не будет света все эти дни:

Молодогвардейская, 1-71, 1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,6-а Садовая, 6-71, Державина, 1-164, Ростовская, 20-68, пер. Державина, 1-27, Южная дор., 1-73, Донецкая, 1-25, Кишиневская, 2-24, 2-я линия на ж/м, 12, Кап. Кузнецова, 3-14, Котлеевская (Ломоносова), 10-20, Николаевская дор., 168-263, Малая Садовая, 2-22, Керченская, 27-62, пер. 1й,3й Керченский, 3-11, Большая Садовая, 1-62, Николаевская дор., 32б, Малогвардейская, 65, пер. Векслера, 1, Добровольского, 52.

Кроме того, в Южном регионе REM до 18:00 будут затронуты следующие адреса:

Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дор., 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34, Ак.Филатова, 60-70.

Также при отключении электроэнергии жильцы могут сообщить об этом по различным каналам, в том числе личными сообщениями на странице Facebook, специальной формой на сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия?», либо позвонив на номера колл-центра: +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный).

Однако важно понимать, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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