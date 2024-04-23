С тяжелым сердцем в сети поделились новостью о возвращении военнослужащего Дмитрия Бойко в родную Великую Михайловку. В Великомихайловской общине и не только скорбят о потере отважного Героя ВСУ, которому было всего 27 лет.
Возвращение Дмитрия Бойко домой будет на щите как мрачное напоминание о жертвах, принесенных на благо нашей страны.
Украинцам нужно объединится в очередной раз, чтобы почтить и запомнить самоотверженность, мужество и самопожертвование Дмитрия Бойко.
Наши мысли и глубочайшие соболезнования с его семьей и близкими в это трудное время. Да упокоится наш Герой с миром.
Да, к большому сожалению, на территории Украины уже многие годы гибнут украинцы из-за агрессии РФ и безумных амбиций Путина. За последние два года полномасштабного вторжения России в Украину ушло немало украинских Героев, благодаря которым украинцы продолжают жить, хоть и в таких непростых реалиях.
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