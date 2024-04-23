Каждый Герой, который боронит Родину не будет забыт, а украинцы будут всегда знать, каким тяжелом трудом дается свобода.

С тяжелым сердцем в сети поделились новостью о возвращении военнослужащего Дмитрия Бойко в родную Великую Михайловку. В Великомихайловской общине и не только скорбят о потере отважного Героя ВСУ, которому было всего 27 лет.

Возвращение Дмитрия Бойко домой будет на щите как мрачное напоминание о жертвах, принесенных на благо нашей страны.

Украинцам нужно объединится в очередной раз, чтобы почтить и запомнить самоотверженность, мужество и самопожертвование Дмитрия Бойко.

Наши мысли и глубочайшие соболезнования с его семьей и близкими в это трудное время. Да упокоится наш Герой с миром.

Да, к большому сожалению, на территории Украины уже многие годы гибнут украинцы из-за агрессии РФ и безумных амбиций Путина. За последние два года полномасштабного вторжения России в Украину ушло немало украинских Героев, благодаря которым украинцы продолжают жить, хоть и в таких непростых реалиях.

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