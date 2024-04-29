К величайшему сожалению, еще один Герой отдал свою жизнь за Родину, защищая украинцев от путинских оккупантов.

Город Одесса простился с павшим Героем, погибшим в Донецке прошлой осенью. Виктору Николаевичу, жителю Белгорода-Днестровского, на момент кончины было 48 лет.

Эту печальную новость подтвердили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Виктор Николаевич Пугачев, мужественный защитник своей Родины, родом из Белгорода-Днестровского, ушел из жизни 15 октября 2023 года, отважно участвуя в боях возле населенного пункта Клищеевка Бахмутского района.

«Горько и больно осознавать, что лучшие сыновья Украины идут в небесное войско. Настоящий патриот, надежный побратим, несокрушимый Воин, преданный военной присяге отдал самое ценное - собственную жизнь за каждого из нас, за Украину. Такой высокой и страшной является цена нашей свободы», - оплакивали земляки этого героя.

Панихида по Виктору Пугачеву состоялась в Белгороде-Днестровском.

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