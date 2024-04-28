Одесситам рассказали, в каких профессиях нуждаются в 2024 году и какую зарплату предлагают работодатели.

В Украине, в частности, в Одессе, средняя зарплата продолжает расти несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Сейчас на рынке труда есть много доступных вакансий в разных сферах, многие связаны с военным делом.

Итак, какие вакансии с зарплатой от 15 до 33 тысяч гривен предлагают в Одессе.

Вакансия в Одессе - повар в горячем магазине. Заработная плата от 16 000 до 19000 грн

Для того, чтобы получить эту должность нужен минимум 1 год опыта на похожей должности, знание методов приготовления разнообразных блюд, а также способность эффективно работать в команде.

Также в Одессе предлагают вакансию сборщика мебели с заработной платой от 16,000 до 20,000 гривен.

Требования к кандидату на должность - опыт работы не менее 2 лет, также наличие автомобиля и инструмента приветствуется.

В Одессе есть немало предложений о работе на должность SMM менеджер с зарплатой от 15,000 до 20,000 гривен.

Для того, чтобы получить эту работу нужен опыт работы у SMM не менее 1 года.

Важна креативность, ответственность и результативность. Уровень знаний о принципах композиции и цветовых схем также необходим для этой должности.

Чтобы получить эту работу в Одессе, важно обладать общительностью и навыком эффективно работать в команде.

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