Одесситам рассказали, что будет, если не обновить данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В Украине уклонистами могут автоматически стать около двух миллионов мужчин.

Так, 24 апреля этого года Министерство обороны Украины сообщило, что новый Закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая.

Известно, что одной из норм является обязанность мужчин обновить свои данные в ТЦК и СП в течение 60 дней.

Поэтому важно знать, что будет, если не обновить данные в ТЦК. О том, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней в ТЦК рассказал адвокат Николай Максимов.

Адвокат отметил, что полиция будет иметь право доставить человека в ТЦК.

Как только истекает срок 60 дней, человека, который не обновил свои данные вносят в базу розыска.

Затем ТЦК или полиция приходит по месту прописки, если призывника там нет, подается иск в суд об ограничении права на вождение.

Судом за неявку в Территориальный центр комплектования также может быть наложен штраф до 25 тысяч гривен.

Если штраф не уплачен, исполнительные службы могут арестовать имущество или ограничить ипользование банковских карт или автомобилем.

Следует заметить, что на законных основаниях можно будет задерживать уклоняющегося даже на улице.

Источник: ТСН.

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