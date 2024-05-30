В Одесской области полиция разоблачила диверсанта, который поджигал электроподстанции по заданию ФСБ.

Правоохранители Одесщины разоблачили диверсанта, который поджигал электроподстанции по заданию ФСБ. Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Фигуранту уже объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Рассматривается вопрос об объявлении подозрения еще одному лицу. Обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Инцидент произошел в апреле в Болградском районе Одесщины: злоумышленник облил бензином две электроподстанции, питающие восемь населенных пунктов. Он намеревался оставить без электричества сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения.

В рамках расследования по статье 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия в условиях военного положения, следователи областной полиции вместе с сотрудниками СБУ и под руководством Одесской областной прокуратуры провели ряд оперативных мер по установлению причастных лиц.

Диверсию на объектах важного народнохозяйственного и оборонного значения осуществил 36-летний житель Одесщины, нанятый 42-летним гражданином соседнего государства, который сотрудничал с ФСБ. Исполнитель задержан в Одессе, организатор скрылся за границу и будет объявлен в розыск», – сообщили оперативники уголовного розыска ГУНП в Одесской области.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, в том числе емкости с горючим, автомобиль, которым пользовались преступники, одежда и другие предметы.

Материалы следствия переданы СБУ, которая на основе собранных доказательств объявила подозрение задержанному. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также планируется заочно объявить подозрение иностранцу и представить его в международный розыск.

Обеим диверсантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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