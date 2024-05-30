В Одесской области увеличат помощь для лиц, страдающих одной серьезной болезнью.

В Измаиле планируется увеличить помощь лицам, страдающим почечной недостаточностью, согласно сообщению пресс-службы районной администрации. Глава Измаильской РГА Родион Абашев и заместитель председателя Марина Дена посетили КНП "Одесский областной центр нефрологии и диализа" (филиал центра в городе Измаил, расположенный на территории КНП "Дунайская областная больница").

Гемодиализ осуществляется с помощью аппарата "искусственная почка", соединяемого с кровеносной системой пациента. Эта процедура требует сложной аппаратуры и чистой воды и производится в специальных диализных центрах. В настоящее время в отделении насчитывается 13 аппаратов для гемодиализа, которые обслуживают 63 пациента.

По инициативе Одесской областной государственной (военной) администрации рассматривается возможность создания дополнительной плоскости с последующим расположением еще 10 аппаратов для гемодиализа. Однако для этого необходимо выполнить технические требования, в частности, иметь аппарат для дистилляции, фильтрации или ректификации, оборудование для подготовки высокоочищенной воды и провести ремонтные работы.

Лечение пациентов методом амбулаторного гемодиализа проводится в соответствии с унифицированными клиническими протоколами, утвержденными Минздравом Украины, и включает различные диагностически лечебные услуги, такие как консультация нефролога, обследование, формирование сосудистого доступа и сама процедура гемодиализа, а также обеспечение химической и микробиологической безопасности.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить