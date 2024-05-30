В Одессе на скамье подсудимых окажется руководительница отдела публичных закупок коммунального учреждения городского совета, обвиняемая в служебной халатности, нанесшей значительный ущерб местному бюджету.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Детали дела: Между коммунальным учреждением и компанией был заключен договор на закупку стоек для дорожных знаков на сумму около 1 миллиона гривен. Однако чиновник не провела надлежащего поиска, сбора и анализа информации о рыночной стоимости этих стоек. Поэтому закупка была осуществлена ​​по значительно завышенным ценам, что привело к убыткам для местного бюджета более чем на 300 тысяч гривен.

Возможное наказание: За служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы. Прокуратура также подала иск о возмещении нанесенного ущерба местному бюджету.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла массовая потасовка. Она состоялась между несколькими десятками человек. В ней участвовали мужчины, одетые в военную форму. В Интернете начали появляться слухи, что среди участников конфликта могут быть представители местного военкомата. Военкомат эту информацию не подтвердил. Там сказали, что информация ложна.

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