Министр окружающей среды Украины Руслан Стрелец 28 мая совершил рабочий визит в Кишинев, где встретился со своим молдавским коллегой Серджиу Лазаренко. Среди обсуждаемых вопросов было активно обсуждаемое в социальных сетях обмеление Днестра, сообщает NewsMaker.md.

Одно из самых распространенных видео обмелений Днестра было снято в Хмельницкой области возле Хотинской крепости. Автор утверждает, что такого раньше не случалось – Днестр почти пересох. На видео видно пересохшее и растрескавшееся дно реки.

Еще одно видео снято вблизи базы отдыха на Хмельнитчине в устье реки Калюс, впадающей в Днестр. Автор показывает, что пирсы базы отдыха теперь находятся на суше. Третье видео демонстрирует значительное обмеление почти пересохшей реки Калюс.

Министерство защиты окружающей среды Молдовы и агентство Apele Moldovei сообщили, что Молдова не страдает от этого феномена, поскольку недостаток воды компенсирует Днестровское водохранилище, обеспечивающее необходимый уровень воды и условия в экосистеме. Это водохранилище находится на территории Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей Украины.

Министерство отметило, что ситуация сложилась из-за сброса воды из Днестровского водохранилища в апреле-мае, отсутствия осадков в Карпатах и ​​возвращения Днестра в природное русло. Агентство Apele Moldovei находится в постоянном контакте с украинскими коллегами по этой ситуации.

Эколог Илья Тромбицкий, исполнительный директор Eco-Tiras, считает, что ситуация может угрожать Молдове, Винницкой и Одесской областям Украины. Он отметил, что уровень Днестровского водохранилища снизился до 114 метров над уровнем моря, в то время как обычно он составляет 118 метров, что обеспечивает минимум для питьевого водоснабжения.

Причина обмеления, по словам Тромбицкого, заключается в использовании Украиной гидроэлектростанций для компенсации дефицита электроэнергии. В «Укргидроэнерго» подтвердили, что обмеление Днестра в Черновицкой области вызвано увеличением сброса воды для наращивания электрогенерации на Днестровской ТЭС, отметив, что сейчас сбрасывают на 30% больше воды.

Тромбицкий подчеркнул, что ситуация нуждается в переговорах с украинскими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Днестра. Он также добавил, что повышенный расход ресурсов Днестра не приводит к большему производству электроэнергии.

По словам Тромбицкого, хотя на видео у Хотинской крепости кажется, что Днестр пересох, это не совсем так. Видео снято с такого ракурса, чтобы показать проблему, но в старом русле вода есть.

Министр окружающей среды Украины Руслан Стрлец заявил, что Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с другими ответственными учреждениями изучает этот вопрос. После обсуждения с министром было решено разработать план действий по решению проблемы. Стрелец отметил, что сложно определить точную причину обмеления, поскольку климатические изменения влияют на реки и водные объекты. Для предоставления достоверной информации необходимы выводы экспертов и межгосударственные договоренности.

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