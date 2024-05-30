В Одесской области женщина помогала организовывать уклонистам фиктивные браки для бегства от мобилизации и выезда за границу.

В Одессе разоблачили женщину, которая организовывала фиктивные браки для уклонистов от мобилизации и незаконного пересечения границы, сообщает Полиция Одесской области.

Жительница Киевской области разработала целую схему, позволяющую мужчинам выезжать за границу с помощью фиктивных браков с женщинами, которые имели детей или инвалидов первой или второй группы. Новый семейный статус предоставлял им легальную возможность покинуть страну, а также включал услуги "свахи" по общению с пограничниками на пунктах пропуска.

Организатор открыт в Одессе во время проведения одного из соглашений, когда она прибыла в город, чтобы организовать встречу своего клиента с избранной женщиной и подать документы для брака. Оказалось, что "молодая жена", 32-летняя участница схемы, была знакома организатору и получила вознаграждение за свою роль.

При передаче 4 тысяч долларов организаторы правоохранители и пограничники задержали всех участников. Женщине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и решили содержать ее под стражей. За такие действия ему грозит от 7 до 9 лет заключения.

В рамках расследования будут проверяться другие возможные преступления, совершенные организатором, а также будут установлены лица, воспользовавшиеся ее услугами, сообщили в полиции.

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