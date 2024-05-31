На заседании исполнительного комитета Саратского поселкового совета, состоявшемся сегодня, 29 мая, под руководством председателя Виктории Райчевой, было принято решение о расширении категорий граждан, которые могут получить материальную помощь.

Согласно информации , предоставленной «Бессарабией INFORM» со ссылкой на совет, рассматривались социальные вопросы, а также были приняты решения и внесены изменения в Порядок предоставления материальной помощи гражданам, проживающим на территории Саратского поселкового территориального общества.

В результате дополнен список категорий граждан, которые могут получать помощь от поселкового совета. Теперь к ним относятся семьи пропавших без вести военнослужащих во время военного положения, многодетные семьи с несовершеннолетними и младше двадцати трех лет детьми, которые учатся на дневной форме в учебных заведениях и не имеют родителей или одного из родителей из-за смерти.

Ранее Politeka также писала о том, что у некоторых украинских пенсионеров есть возможность получить сразу десять окладов при выходе на пенсию. Это касается пенсионеров, которые представляют определенные профессии и имеют необходимый стаж для получения соответствующих выплат. Список условий можно узнать в статье, перейдя по ссылке .

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