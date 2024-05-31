Жанна Волканецкая, руководитель отдела образования Измаильского городского совета, подозревается в служебной халатности в связи с закупкой угля для учебных заведений. Расследование этого дела началось еще в ноябре 2021 года, когда обнаружили, что в зимний период 2020 чиновники закупили каменный уголь марки АМ 13-25.

На тендере победителем оказалась компания ООО "НТК-ТРЕЙД ЛТД", которая должна поставить 163 тонны угля по самой низкой цене. Однако позже оказалось, что только 77 тонн угля было доставлено за более 305 тысяч гривен, а остальные угли исчезли.

Следователи установили, что фирма не выполнила свои обязательства по доставке угля после получения писем-требований от чиновников в октябре 2021 года. В результате исчезло 68 тонн угля, нанеся бюджету ущерб на сумму более 343 тысяч гривен.

Первоначально правоохранители рассматривали этот случай как мошенничество со стороны подрядчика, но позже решили, что причиной ущерба была халатность чиновника Жанны Волканецкой. Теперь ей грозит тюремный срок от двух до пяти лет и запрет на должность или осуществление определенных видов деятельности на срок до трех лет, а также штраф в размерах от 4250 до 12 750 гривен.

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Источник: Антикоррупционное измерение

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