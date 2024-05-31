В Одессе задержали организатора схемы, которая за $9000 обеспечивала освобождение мужчин от службы в армии.

Женщина, которая организовала незаконную деятельность, производила полный пакет поддельных документов – от медицинских справок до временного удостоверения военнообязанного, снятого с военного учета. Ее задержали во время получения средств, сообщает Одесское районное управление полиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Одесского районного управления полиции № 1 установили, что 28-летняя одесситка помогала мужчинам избегать служб в Вооруженных силах Украины. Стоимость такой услуги составила 9000 долларов.

Этот пакет включал поддельные документы: медицинские справки, выводы врачебных комиссий об инвалидности, временное удостоверение военнообязанного, снятого с учета и т.п.

28 мая полицейские задержали женщину при получении первого транша – 5000 долларов. В ходе обысков у нее изъяли не только деньги, но и поддельные печати разных медицинских учреждений и военных комиссариатов, справки ВЛК, копии паспортов, черновые записи.

Организатора задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская окружная прокуратура Одессы.

За организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины подозреваемой грозит до девяти лет лишения свободы.

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