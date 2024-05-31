Украинцы начали получать сообщения в мессенджерах от якобы Ощадбанка или других украинских банков с предложением получить денежную помощь. Однако представители Ощадбанка отмечают, что банк таких выплат не осуществляет.

Об этом сообщает Департамент цифрового развития, информационной политики и киберзащиты Одесской ОВА .

Основные оговорки от «Ощадбанка»:

– банк никогда не запрашивает информацию о номере карты или CVV-коде. – не следует переходить по ссылкам в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере денежных средств со счета. В Ощадбанке отмечают, что мошенники используют различные методы для получения доступа к личным данным граждан. Поэтому очень важно соблюдать осторожность и не поддаваться на провокации.

Что делать в случае получения подозрительных сообщений:

– позвоните в Контакт-центр «Ощадбанка» по номеру: 0 800 210 800. – или обратитесь в Контакт-центр своего банка.

Жителей Одесской области просят быть внимательными и защищать свои финансы от мошенников.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла масштабная драка, в которой участвовали граждане и люди в камуфляже. В Интернете начали распространяться слухи, что среди участников этой драки могут быть работники местного военкомата.

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