В одном из одесских заведений раздаются песни российской группы "Бутырка", которая открыто поддерживает войну против Украины.

Об этом сообщил общественный деятель Демьян Ганул 9 октября.

Видео, на котором слышна песня "Бутырки", опубликовал в TikTok владелец одесской сети клубов и ресторанов Валерий Твердовский.

"Твердовский остался в эпосе 90-х и не раз это демонстрировал. Сейчас в его заведении звучит российский блатняк, который ему очень нравится. Он поддерживает песни артистов, выступающих за войну против Украины. Группа "Бутырка" открыто поддерживает Путина и проводит бесплатные концерты для российских военных», - подчеркнул Ганул.

Напомним, в конце сентября в Одессе произошел речевой скандал с представительницей полиции. Женщину подвергли критике за то, что она ведет свои соцсети на языке врага, однако она агрессивно отреагировала на такие заявления в ее сторону.

Как отметила полицейская, вопрос "почему не государственным" дают преимущественно те, кто уехал из Украины во время войны. «Надеть вышиванку, ходить где-то в Норвегии или другой стране и писать оставшимся в Украине украинцам во время войны, когда здесь падают ракеты, военные и полицейские продолжают выполнять свои обязанности, помогают и донатят, спрашивая их: «почему не государственной »?» – сказала она.

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