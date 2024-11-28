Синоптики сообщили, что в пятницу, 29 ноября Одессу и область затянут тучи, ближе к вечеру ожидается дождь.

По данным синоптиков, утром небо 29 ноября в Одессе и области будет облачная погода, тучи не исчезнут до конца дня.

Погода в Одессе 29 ноября не порадует теплом, появился свежий прогноз синоптиков на этот день.

"Облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь", - сообщили синоптики.

Ночная температура в Одессе и области будет колебаться от +5 до +8 °C, днем температура воздуха поднимется до +9 °C.

В пятницу, 29 ноября, на западе и северных, Одесской и частично центральных ожидаются дожди с мокрым снегом. Ветер южный, на западе переменных направлений, 5-10 м/с.

В субботу 30 ноября дожди с мокрым снегом в центральных, южных и западных регионах. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от -1 до +4°C, днем ​​от 0 до +5°C, в центральных и южных областях от +6 до +11°C.

В воскресенье, 1 декабря, на юго-западных территориях ожидается дождь с мокрым снегом.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и центральных порывах до 20 м/с. Температура ночью от -1 до +4°C, днем ​​от +1 до +6°C, на юге и в Крыму +4...+9°C.

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