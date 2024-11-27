Потребителей разделили на шесть групп, кроме того, по некоторым адресам света не будет из-за плановых ремонтных работ.

Сегодня, 27 ноября, в Одессе будут применяться стабилизационные отключения электроэнергии – жителей разделили на шесть групп, каждая из которых имеет свой график отключений.

Об этом сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Одесские электросети". Кроме этого, в некоторых районах планируется отключение из-за проведения ремонтных работ.

В компании отметили, что отключения могут быть корректированы в течение дня в зависимости от обновлений от оператора системы "Укрэнерго" и ситуации в энергосистеме.

График отключений:

Группа 1 : отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00. Группа 2 : отключение с 18:00 до 20:00.

: отключение с 18:00 до 20:00. Группа 3 : отключение с 09:00 до 13:00.

: отключение с 09:00 до 13:00. Группа 4 : без отключений, свет будет целый день.

: без отключений, свет будет целый день. Группа 5 : отключение с 12:00 до 16:00.

: отключение с 12:00 до 16:00. Группа 6 : без отключений, свет будет целый день.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, можно проверить эту информацию на сайте оператора системы распределения. Энергетики призывают одесситов снижать потребление электроэнергии во время подачи света во избежание перегрузки энергосистемы.

Плановые отключения:

Южный РЭС : Левитана, 34, 69-79; Люстдорфская дорога, 144/6 - работы до 15:00. Зеленая Балка, 58, 73, 114; просп. Свободы, 40-80; Зеленая горка, 28; Крутоярская, 8, 25, 28, 39; Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а; Солнечная, 7; Игоря Иванова, 2-14; пров. Каберне, 4; Сухолиманная, 3/33, 29, 49, 51; Родниковая, 1-17 - работы до 20:00. Абрикосовая, 4-105а; Дачно; Дубовая Роща; Цветочная; Лигинская, 1-33; Бориса Эдуардса, 28–40; Рыболовная, 20; Равенства, 88-104, 195; Айвазовского, 34; взр. Фонтанская, 100/37, 40; пров. 1-й Равенства, 90, 86, 197; пров. Абрикосовая, 1-29, 43; пров. Янтарный; просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/1 – работы до 19:00.



Центральный РЭС : Иоганна Гена (Бажана); Богун; Композитора Вербицкого; Композитора Лятошинского; Малишевского; Гранатное; Дальницкая, 1,2; Днестровская, 20-28; Цветочная; Апрельская; Клименко, 25, 33в; Ближние Мельницы (Кондренко); Граница; О. Косяченко; Кустанайская, 7-54; Самолетная; Фруктовая (Марата), 1-52; Ивана Фунтова, 30-54; О. Вадатурского, 79-152; Николая Лысенко, 1-27а; Йозефа Прибика, 7-49 - работы до 19:00.



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