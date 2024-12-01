Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в Одессе 2 декабря, появился детальный прогноз.
Так, синоптики прознозируют, что Одессе и области весь день 2 декабря будет солнечная погодаю
В Одессе погода 2 декабря с самого утра будет солнечной, дожди и снег в этот день не прогнозируются.
"Утро в Одессе будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков", - пронозируют синоптики погоду в Одессе на 2 декабря.
Ветер северо-восточный, до 3,5 м/с. Температура ночью от 0 до +1 °С, днем до 3 градусов тепла.
К слову, большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.
Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.
Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.
По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.
Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса. Это достаточно комфортные условия и мы сможем пережить эту зиму без значительных осложнений.
Однако она подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.
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