Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 2 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в Одессе 2 декабря, появился детальный прогноз.

Так, синоптики прознозируют, что Одессе и области весь день 2 декабря будет солнечная погодаю

В Одессе погода 2 декабря с самого утра будет солнечной, дожди и снег в этот день не прогнозируются.

"Утро в Одессе будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков", - пронозируют синоптики погоду в Одессе на 2 декабря.

Ветер северо-восточный, до 3,5 м/с. Температура ночью от 0 до +1 °С, днем до 3 градусов тепла.

К слову, большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.

Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.

Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.

По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.

Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса. Это достаточно комфортные условия и мы сможем пережить эту зиму без значительных осложнений.

Однако она подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.

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