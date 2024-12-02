Синоптики сообщили, что во вторник, 3 декабря Одессу и область затянут тучи, весь день будет пасмурная погода.

По данным синоптиков, с утра небо 3 декабря в Одессе и области будет облачная погода, тучи не исчезнут до конца дня.

Погода в Одессе 3 декабря не порадует теплом и солнцем, появился свежий прогноз синоптиков на вторник.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду на 3 декабря.

Ночная температура в Одессе и области будет колебаться от 0 до +1 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 2 °C.

Ветер в Одессе ожидается северо-восточный до 3 м/с.

К слову, большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.

Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.

Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.

По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.

Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса. Это достаточно комфортные условия и мы сможем пережить эту зиму без значительных осложнений.

Однако она подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.

Также Politeka писала о том, что влияние зимней погоды может быть более негативным для сил обороны Украины, чем для наступления российских оккупационных войск.

Военный объяснил, что погода влияет на мобильность автомобильной и бронетехники, гусеничной и колесной, для нее неблагоприятные погодные условия действительно уменьшают возможности операций.

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Также Politeka писала, что падение температуры повлияет на энергосистему.

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