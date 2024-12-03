В Одессе и Одесской области 4 декабря будет облачно с прояснениями, погода в эту среду ожидается без осадков.
По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики в этот день прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
4 декабря в Одессе и области без существенных осадков. Ветер ночью и днем ожидается северо-восточный, до 3 метров в секунду.
Температура ночью от 0 до + 1°С тепла, днем +1 до +2°С.
"В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков., - сообщили на сайте Синоптик.
В Одесской области 4 декабря также будет облачно с прояснениями, без осадков в виде дождя и снега в этот день.
На автодорогах в Одессе и области 4 декабря видимость ожидается хорошая.
К слову, большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.
Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.
Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.
По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.
Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса. Это достаточно комфортные условия и мы сможем пережить эту зиму без значительных осложнений.
Однако она подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.
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