Погода в Одессе на 4 декабря, узнайте свежий прогноз от синоптиков на этот день.

В Одессе и Одесской области 4 декабря будет облачно с прояснениями, погода в эту среду ожидается без осадков.

По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики в этот день прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

4 декабря в Одессе и области без существенных осадков. Ветер ночью и днем ожидается северо-восточный, до 3 метров в секунду.

Температура ночью от 0 до + 1°С тепла, днем +1 до +2°С.

"В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков., - сообщили на сайте Синоптик.

В Одесской области 4 декабря также будет облачно с прояснениями, без осадков в виде дождя и снега в этот день.

На автодорогах в Одессе и области 4 декабря видимость ожидается хорошая.

К слову, большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.

Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.

Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.

По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.

Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса. Это достаточно комфортные условия и мы сможем пережить эту зиму без значительных осложнений.

Однако она подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.

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