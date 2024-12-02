Те, кто пользуется проездными билетами, платят 7 грн. за одну поездку.

С начала декабря 2024 г. в Одессе будут действовать новые тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах и стоимость разовой поездки вырастет.

Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс" 29 ноября, теперь разовый проезд в городском электротранспорте будет стоить 15 грн.

Однако для учащихся стоимость поездки составит всего 2 грн, а для студентов – 4 грн. Те, кто пользуется проездными билетами, платят 7 грн. за одну поездку.

Месячные проездные билеты: цены для разных категорий

Месячный проездной билет на один вид транспорта (трамвай или троллейбус) обойдется в 420 грн, а на оба вида – 567 грн. Учащиеся получат проездной на любой вид транспорта за 120 грн, а студенты – за 240 грн.

Для служебных поездок работников предприятий предусмотрены отдельные тарифы: 630 грн за проезд на один вид транспорта и 756 грн за оба.

Другие варианты проездных билетов

Кроме месячных, одесситам доступны другие варианты:

7 дней: 105 грн (или 147 грн для двух видов транспорта);

10 дней: 148 грн (210 грн для обоих видов);

14 дней: 219 грн (315 грн для обоих видов);

Квартальный проездной: 1170 грн. (1550 грн. для двух видов).

Городские власти рекомендуют одесситам предварительно ознакомиться с новыми тарифами, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант для ежедневных поездок.

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