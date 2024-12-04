В Одессе и области синоптики прогнозируют облачную погоду 5 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Погода в Одессе 5 декабря будет облачной, осадков в этот день не предвидится.

В то же время существенного снижения температуры в Одесской области синоптики не прогнозируют, узнайте, какой будет погода 5 декабря.

"В Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков", - прогнозируют синоптики погду в Одессе 5 декабря.

Температура ночью будет достигать 0 градусов тепла, днем ожидается от 0 до +3 градусов тепла.

Ветер в Одессе и области ожидается северный северо-восточный, до 2,4 м/с.

К слову, большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.

Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.

Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.

По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.

Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса. Это достаточно комфортные условия и мы сможем пережить эту зиму без значительных осложнений.

Однако она подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.

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