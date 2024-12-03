По информации прессслужбы "Одессагаз", отключения будут продолжаться с 9:00 до 18:00 по определенным адресам.

В среду, 4 декабря, из-за проведения ремонтных работ в Одессе некоторые потребители останутся без газоснабжения.

Об этом предупредили местных жителей в пресс-службе "Одессагаз".

По информации прессслужбы "Одессагаз", отключения будут продолжаться с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

Фонтанская дорога, 71в, 73/75 – частные дома;

улица Бернардацци, 21/2 – частный дом;

улица Авдеева-Черноморского, 7 и 26 – ЖК "Стожары" и "Простор";

улица Посмитного, 22 – ЖК "Каменный цветок";

переулок Полуничный, 20 и 24 – ЖК "Милос" и котельная;

Фонтанская дорога, 20/3 – кафе "Обширон";

Фонтанская дорога, 30/32 – котельная;

Фонтанская дорога, 71а – пансионат "Мирный";

Фонтанская дорога, 71б – медицинский центр "Олимпия";

Фонтанская дорога, 71а/3 – гостиница "Принцесс".

"Управление эксплуатации газового хозяйства города Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства", – добавили в пресс-службе "Одессагаз".

Напомним, что тариф на газ для бытовых потребителей не будет изменяться до конца отопительного сезона, то есть мая 2025 года,

Тариф на газ в Нафтогазе и дальше будет составлять 7,96 гривны за кубометр.

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