В среду, 4 декабря, из-за проведения ремонтных работ в Одессе некоторые потребители останутся без газоснабжения.
Об этом предупредили местных жителей в пресс-службе "Одессагаз".
По информации прессслужбы "Одессагаз", отключения будут продолжаться с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:
- Фонтанская дорога, 71в, 73/75 – частные дома;
- улица Бернардацци, 21/2 – частный дом;
- улица Авдеева-Черноморского, 7 и 26 – ЖК "Стожары" и "Простор";
- улица Посмитного, 22 – ЖК "Каменный цветок";
- переулок Полуничный, 20 и 24 – ЖК "Милос" и котельная;
- Фонтанская дорога, 20/3 – кафе "Обширон";
- Фонтанская дорога, 30/32 – котельная;
- Фонтанская дорога, 71а – пансионат "Мирный";
- Фонтанская дорога, 71б – медицинский центр "Олимпия";
- Фонтанская дорога, 71а/3 – гостиница "Принцесс".
"Управление эксплуатации газового хозяйства города Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства", – добавили в пресс-службе "Одессагаз".
Напомним, что тариф на газ для бытовых потребителей не будет изменяться до конца отопительного сезона, то есть мая 2025 года,
Тариф на газ в Нафтогазе и дальше будет составлять 7,96 гривны за кубометр.
Последние новости Украины:
Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.
Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.
В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.