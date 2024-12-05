Синоптики сообщили, что во пятницу, 6 декабря Одессу и область затянут тучи, весь день будет пасмурная погода, к вечеру ожидаются дожди.

По данным синоптиков, с утра небо 6 декабря в Одессе и области будет облачная погода, тучи не исчезнут до конца дня.

Погода в Одессе 6 декабря не порадует теплом и солнцем, появился свежий прогноз синоптиков на пятницу.

"С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться к вечеру", - прогнозируют синоптики погоду на 6 декабря.

Ночная температура в Одессе и области будет колебаться от 0 до +2 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 7 °C.

Ветер в Одессе ожидается северо-западный до 5 м/с.

К слову, в Украине в пятницу, 6 декабря , малоподвижный фронт принесет небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, туманов и туманов. В юго-восточных регионах осадков не будет.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°C, днем ​​от -1 до +4°C, а в Крыму и Приазовье - до +8°C.

Ранее сообщалось, что большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.

Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.

Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.

По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.

Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса. Это достаточно комфортные условия и мы сможем пережить эту зиму без значительных осложнений.

Однако она подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.

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