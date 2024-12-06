Погода в Одессе 7 декабря не порадует солнцем, появился свежий прогноз синоптиков на субботу.

Синоптики сообщили, что во субботу, 7 декабря Одессу и область затянут тучи, весь день будет пасмурная погода.

По данным синоптиков, с утра небо 7 декабря в Одессе и области тучи не исчезнут до конца дня.

"На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться", - говорят синоптики.

Ночная температура в Одессе и области 7 декабря будет колебаться от 5 до +8 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 8 °C.

Ветер в Одессе ожидается южный и юго-западный до 3,9 м/с.

Ранее сообщалось, что в субботу в Украине, 7 декабря , в северных, центральных, восточных и частично западных областях - небольшие осадки, местами дождь, 5-10 м/с, в западных областях порывистый. °C, днем ​​от -1 до +4°C, а к югу - до +7°C.

В воскресенье, 8 декабря , на западе ожидается мокрый снег и дождь, а в других областях - без существенных осадков. Местами будут туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°C, днем ​​от +2 до +7°C, а к югу - до +12°C.

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