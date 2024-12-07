Выплаты будут зависеть от тяжести полученных травм и состояния здоровья людей.

Городские власти Одессы объявили о введении новой программы материальной помощи для пострадавших от российских атак.

По словам городского головы Геннадия Труханова, помощь будет оказываться находившимся на стационарном лечении после травм, полученных во время обстрелов.

Согласно распоряжению, утвержденному городским головой, пострадавшие смогут получить разные суммы помощи в зависимости от тяжести их состояния: 50 000 грн - для лиц, находящихся в среднем состоянии после лечения;70 000 грн - для лиц в тяжелом состоянии;100 000 грн - для тех, кто получил очень тяжелые травмы. Также семьи погибших получат компенсацию в размере 100 000 грн. Эту сумму выплатят одному из членов семьи погибшего.

Чтобы получить помощь, потерпевшие или их родственники должны подать заявление и предоставить ряд документов: паспорт гражданина Украины; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; информацию из банковского учреждения об открытом социальном счете; выписку из медицинской карты стационарного больного с указанием состояния тяжести; в случае гибели – врачебное свидетельство о смерти и свидетельство о смерти.

Заявления можно подавать в фронт-офисы Центров интегрированных социальных услуг Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.

Такой шаг городских властей стал реакцией на последние обстрелы Одессы. 18 ноября россия нанесла удар по городу баллистической ракетой "Искандер-М".

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