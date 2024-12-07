Погода в Одессе на 8 декабря, узнайте свежий прогноз от синоптиков на этот день.

В Одессе и Одесской области 8 декабря будет облачно с прояснениями, погода в этот день ожидается без осадков.

По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики в этот день прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

8 декабря в Одессе и области без существенных осадков. Ветер ночью будет юго-восточный, днем ожидается восточный, до 4 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет на уровне +8°С.

"В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков., - сообщили на сайте Синоптик.

В Одесской области 8 декабря также будет облачно с прояснениями, без осадков в виде дождя и снега.

В Украине в воскресенье, 8 декабря , на западе ожидается мокрый снег и дождь, а в других областях - без существенных осадков. Местами будут туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°C, днем ​​от +2 до +7°C, а на юге - до +12°C.

К слову, большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.

Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.

Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.

По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.

Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса.

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