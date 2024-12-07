В Одессе и Одесской области 8 декабря будет облачно с прояснениями, погода в этот день ожидается без осадков.
По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики в этот день прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
8 декабря в Одессе и области без существенных осадков. Ветер ночью будет юго-восточный, днем ожидается восточный, до 4 метров в секунду.
Температура ночью и днем будет на уровне +8°С.
"В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков., - сообщили на сайте Синоптик.
В Одесской области 8 декабря также будет облачно с прояснениями, без осадков в виде дождя и снега.
В Украине в воскресенье, 8 декабря , на западе ожидается мокрый снег и дождь, а в других областях - без существенных осадков. Местами будут туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°C, днем от +2 до +7°C, а на юге - до +12°C.
К слову, большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.
Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух.
Метеоролог сообщила, что климат изменился в Украине.
По ее словам, зимы в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.
Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса.
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