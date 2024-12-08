Синоптики дали свежий прогноз погоды в Одессе и области на 9 декабря, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и Одесской области 9 декабря будет облачно с прояснениями, погода в этот день ожидается дождливая.

Ветер ночью юго-восточный, днем южный до 5 м/с.

Температура ночью до +8 °С тепла, днем до 10 градусов тепла.

9 декабря в Одессе и области будет облачно с осадками.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Весь день будет идти мелкий дождь, который к вечеру может усилиться", - сообщили на сайте Синоптик.

В Одесской области 9 декабря также будет облачно, с незначительными осадками в этот день.

Напомним, метеорологи прогнозируют, что зима не будет очень морозной, хотя в отдельные дни температура может опускаться до -10 градусов и ниже.

Синоптики прогнозируют, что положительной новостью является то, что после 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, световой день станет постепенно увеличиваться.

Ожидается антициклональная погода с минимумом осадков, а во время прояснений по ночам температура может опускаться до -10 градусов.

На юге страны (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым) декабрь будет относительно теплым, с температурой днем ​​до +5 градусов и без сильных морозов.

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