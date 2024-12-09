Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 10 декабря, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе погода 10 декабря будет облачно с прояснениями, как сообщают синоптики, осадки в регионе в этот день возможны вечером.

Об этом сообщили на сайте "sinoptik".

"Облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Мелкий дождь закончится еще до рассвета. Утро и день пройдут без осадков, а вечером мелкий дождь начнется снова", - прогнозируют синоптики погоду на 10 декабря.

Ночная температура в Одессе и области 10 декабря будет колебаться от +6 до +7 °C, днем воздух прогреется до +8 °C.

Погода в Одессе и области 10 декабря будет облачной. Ветер будет северо-восточный и восточный со скоростью до 3 м/с.

Напомним, метеорологи прогнозируют, что зима не будет очень морозной, хотя в отдельные дни температура может опускаться до -10 градусов и ниже.

Синоптики прогнозируют, что положительной новостью является то, что после 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, световой день станет постепенно увеличиваться.

Ожидается антициклональная погода с минимумом осадков, а во время прояснений по ночам температура может опускаться до -10 градусов.

На юге страны (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым) декабрь будет относительно теплым, с температурой днем ​​до +5 градусов и без сильных морозов.

Последние новости Украины:

По графику должен быть свет, а его нет: в ДТЭК посоветовали украинцам, как действовать.

Свет снова выключают: украинцам ответили, сколько еще могут остаться отключения.

Жители квартир могут заменить генератор: как правильно рассчитать мощность "экофлоу", чтобы быть со светом.