Чтобы обеспечить мир и благополучие в семье, важно не только отметить Рождество с любовью, но и соблюдать определенные правила, особенно в выборе одежды.

Издавна существует традиция, что на Рождество следует одевать только новую одежду. Верилось, что такой наряд приносит удачу и благополучие на целый год. Кроме того, особое внимание обращали на цвет праздничного наряда. Традиционно для Рождества выбирали светлые оттенки – белые, кремовые, золотые или пастельные цвета, символизирующие чистоту, надежду и свет.

Темная одежда, в частности черная, считалась неприязненной для этого праздника. Черный цвет ассоциируется с трауром, и, по народным поверьям, он может принести в дом несчастье. Поэтому, если вы планируете праздновать Рождество дома, не стоит надевать темные наряды. Кроме того, не рекомендуется носить старую одежду.

Что нужно сделать, чтобы Рождество принесло удачу:

Прежде всего, хозяйки советуют тщательно убрать в доме перед праздниками. Чистота в доме считается залогом благополучия и благополучия. Встречать Рождество нужно в атмосфере спокойствия — без ссор и оскорблений, ведь это гарантирует мир в семье на следующий год. Если у вас есть конфликты, старайтесь простить всех своих врагов и извиниться перед теми, кого вы могли обидеть.

Еще одной важной традицией является то, что на праздничном столе должно быть четное количество людей. Если же она нечетная, обязательно ставьте одну излишнюю тарелку, чтобы привлечь гармонию и удачу. А вот на ночь обязательно зажгите свечи или камин, чтобы в доме царила теплота и согласие.

Также священники советуют на Рождество посетить церковь, чтобы поучаствовать в Божественной литургии. Если это невозможно, можно помолиться на дому, поставив свечу перед иконами. Такая молитва принесет мир и покой в ​​дом.

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