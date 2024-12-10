В Одессе и Одесской области 11 декабря будет облачно с прояснениями, погода в этот день ожидается без осадков.
Как сообщают синоптики, 11 декабря в Одессе и области будет без существенных осадков.
"В Одессе облачная погода продержится весь день. Без осадков", - сообщили на сайте Синоптик.
В Одесской области 11 декабря также будет облачно с прояснениями, без осадков в этот день.
Ветер ночью северо-западный, днем западный до 5 м/с.
Температура ночью до 3°С тепла, днем до 4 °С.
Напомним, погода в Украине на этой неделе приготовила для украинцев относительную стабильность.
Погода в Украине с 9 по 15 декабря будет близка к норме, но по словас синоптика, в этот период в Украину ожидаются осадки.
О погоде на этой неделе с 9 по 15 декабря рассказала синоптик Наталья Птуха.
Как сообщила синоптик, вторая декада декабря по температурным показателям также будет близка к норме, Украину ожидаются осадки осадки.
"Уж более не антициклонный характер погоды будет, в Украину зайдут атмосферные фронты с запада. Они в основном и будут определять погоду. То есть с 8 по 15 декабря будут больше поступления атмосферных фронтов с северо-запада..., – прогнозирует синоптик.
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