Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 11 декабря, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и Одесской области 11 декабря будет облачно с прояснениями, погода в этот день ожидается без осадков.

Как сообщают синоптики, 11 декабря в Одессе и области будет без существенных осадков.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Без осадков", - сообщили на сайте Синоптик.

В Одесской области 11 декабря также будет облачно с прояснениями, без осадков в этот день.

Ветер ночью северо-западный, днем западный до 5 м/с.

Температура ночью до 3°С тепла, днем до 4 °С.

Напомним, погода в Украине на этой неделе приготовила для украинцев относительную стабильность.

Погода в Украине с 9 по 15 декабря будет близка к норме, но по словас синоптика, в этот период в Украину ожидаются осадки.

О погоде на этой неделе с 9 по 15 декабря рассказала синоптик Наталья Птуха.

Как сообщила синоптик, вторая декада декабря по температурным показателям также будет близка к норме, Украину ожидаются осадки осадки.

"Уж более не антициклонный характер погоды будет, в Украину зайдут атмосферные фронты с запада. Они в основном и будут определять погоду. То есть с 8 по 15 декабря будут больше поступления атмосферных фронтов с северо-запада..., – прогнозирует синоптик.

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