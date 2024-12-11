Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 12 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Погода 12 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков днем, ночью ожидается небольшой дождь, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"В Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков", - прогнозируют синоптики.

Погода 12 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, сильные осадки в этот день не предвидятся.

Ветер ночью и днем северо-западный, до 6 м/с.

Напомним, в целом погода зимой погода в Украине может кардинально отличаться от прошлогодней.

В этом году погода в декабре в Украине ожидается переменной - морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь - в последующие месяцы погода тоже будет меняться.

В целом погода зимой погода в Украине может кардинально отличаться от прошлогодней. Ожидаются морозы до -20°C и метели, сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Однако, по его мнению, в декабре аномальных погодных явлений не следует ожидать.

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