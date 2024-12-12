В Одесской области 13 декабря ожидается переменная облачность, узнайте, подробный прогноз погоды в этот день.

Погода 13 декабря в Одессе будет с переменной облачностью, днем ожидается солнце.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 13 декабря.

Утром небо в Одессе будет покрыто облаками, однако уже днем появится солнце, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Пасмурное утро сменится в Одессе ясным днем и безоблачным вечером. Без осадко", - прогнозируют синоптики.

Погода 13 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Ветер ночью и днем будет северо-западный до 6 м/с.

Зима вступает в свои права, в Одессе похолодает, температура воздуха ночью составит -2°С мороза, днем от 0 до минус 1 °С.

К слову, синоптики рассказали, каким будет январь и февраль этой зимой – самый холодный месяц зимы в Украине.

Средняя температура месяца ожидается на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января, когда температура поднимется до +7°C, а самым холодным днем ​​станет 25 января, когда морозы могут достичь -18°C.

Что касается осадков, снега в январе не ожидается, а дожди возможны только в период с 8 по 24 января.

Февраль будет относительно прохладным, со средней температурой около 0°C. 2°C, а на северо-востоке страны от -3°C до -4°C.

В целом погода зимой погода в Украине может кардинально отличаться от прошлогодней.

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