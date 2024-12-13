Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 14 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Синоптики предупредили об изменении погоды в Одессе 14 декабря и рассказали, ждить ли осадков в этот день.

В Одессе и области весь день 14 декабря будет солнечно.

В Одессе погода 14 декабря будет солнечно, однако ближе к весело небо затянет облаками

Ночью и утром 14 декабря в Одессе осадков не ожидается.

"Весь день небо в Одессе будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду на 14 декабря.

Ветер ночью северный до 3 м/с, днем западный и южный до 3,5 м/с.

Температура ночью в Одессе 14 декабря будет -4°С, днем от -5 до 0°С.

К слову, синоптики рассказали, каким будет январь и февраль этой зимой.

Средняя температура месяца ожидается на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января, когда температура поднимется до +7°C, а самым холодным днем ​​станет 25 января, когда морозы могут достичь -18°C.

Что касается осадков, снега в январе не ожидается, а дожди возможны только в период с 8 по 24 января.

Февраль будет относительно прохладным, со средней температурой около 0°C. 2°C, а на северо-востоке страны от -3°C до -4°C.

В целом погода зимой погода в Украине может кардинально отличаться от прошлогодней.

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