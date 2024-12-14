Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 15 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Погода 15 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, ожидаются осадки в виде дождя.

На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками, ожидается сильный дождь, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"В Одессе днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Утром ожидается сильный дождь, который к полудню должен закончиться. Вся оставшаяся часть дня пройдет без осадков", - прогнозируют синоптики.

Ветер ночью юго-западный до 5 м/с, днем переменные направления, 4,5 м/с.

К слову, синоптики рассказали, каким будет январь и февраль этой зимой.

Средняя температура месяца ожидается на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января, когда температура поднимется до +7°C, а самым холодным днем ​​станет 25 января, когда морозы могут достичь -18°C.

Что касается осадков, снега в январе не ожидается, а дожди возможны только в период с 8 по 24 января.

Февраль будет относительно прохладным, со средней температурой около 0°C. 2°C, а на северо-востоке страны от -3°C до -4°C.

Важно отметить, погода зимой погода в Украине может кардинально отличаться от прошлогодней.

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