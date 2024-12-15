Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 16 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в Одессе 16 декабря, появился детальный прогноз.

Так, синоптики прознозируют, что Одессе и области весь день 16 декабря будет солнечная погода.

В Одессе погода 16 декабря с самого утра будет облачным, дожди и снег в этот день не прогнозируются.

"Весь день в Одессе будет облачным. Без осадков, - пронозируют синоптики погоду в Одессе на 16 декабря.

Ночная температура в Одессе и области будет колебаться от +1 до 2 °C, днем воздух прогреется до +3 °C.

Погода в понедельник 16 декабря будет сухой и облачной. Ветер будет северо-западный и западный, со скоростью 5,8 м/с.

К слову, синоптики рассказали, каким будет январь и февраль этой зимой.

Средняя температура месяца ожидается на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января, когда температура поднимется до +7°C, а самым холодным днем ​​станет 25 января, когда морозы могут достичь -18°C.

Что касается осадков, снега в январе не ожидается, а дожди возможны только в период с 8 по 24 января.

Февраль будет относительно прохладным, со средней температурой около 0°C. 2°C, а на северо-востоке страны от -3°C до -4°C.

Важно отметить, погода зимой погода в Украине может кардинально отличаться от прошлогодней.

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