Вражеская армия атаковала Одессу ракетами, известно, что в городе пропал свет и вода.

Сегодня, 13 декабря, российская армия РФ нанесла массированный удар по Украине.

Раздавались взрывы в ряде регионов, в частности в Одессе, Черкасской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

К угрозе "шахедов" присоединились вражеская авиация и флот.

В Укрэнерго уже сообщили об ограничении применения электроэнергии, известно также о превентивных отключениях света на юге.

В воздушных силах ВС Украины информируют, что на Одессу враг запустил ракеты с севера.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Геннадий Труханов обратились к жителям города и области с просьбой находиться в укрытиях.

Известно, что в домах исчез свет, местные в социальных сетях сообщают о том, что также отсутствует вода.

Сообщается, что на улицах "замер" электротранспорт, однако о причинах пока неизвестно.

Кроме того, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич обратилась к родителям с заявлением о соблюдении правил безопасности.

"Не ходим по улицам во время тревог с детьми", – сообщила Буйневич.

Уроки в Одессе начинаются после отбоя воздушной тревоги.

Следует отметить, что из-за вражеской атаки энергетики усилили в регионах Украины графики отключений света.

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