Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 17 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Погода днем в Одессе и области будет облачной, самого утра небо покроется облаками, которые будут весь день и до вечера.

По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики в этот день прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

В Одессе и области весь день 17 декабря будет облачно с прояснениями.

"На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду на 17 декабря.

Ветер западный до 7 м/с. Температура ночью 6-7°С, днем 6-9° С.

Ранее, синоптики рассказали, каким будет январь и февраль этой зимой – самый холодный месяц зимы в Украине.

Средняя температура месяца ожидается на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января, когда температура поднимется до +7°C, а самым холодным днем ​​станет 25 января, когда морозы могут достичь -18°C.

Много снега в январе не ожидается, а дожди возможны только в период с 8 по 24 января.

Февраль будет относительно прохладным, со средней температурой около 0°C. 2°C, а на северо-востоке страны от -3°C до -4°C.

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