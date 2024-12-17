Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 18 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Погода 18 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 18 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"В Одессе хмурое утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Без осадков", - прогнозируют синоптики.

Ночная температура в Одессе и области 18 декабря будет колебаться от +6 до +7 °C, днем воздух прогреется до +8 °C.

Ветер ночью и днем северо-западный, до 5,4 м/с.

К слову, ранее синоптики сообщали, что во второй декаде декабря 2024 года сильных морозов в Украине не будет, темпратура опустится до -6.

Метеорологи прогнозируют, что зима не будет очень морозной, хотя в отдельные дни температура может опускаться до -10 градусов и ниже.

Синоптики прогнозируют, что положительной новостью является то, что после 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, световой день станет постепенно увеличиваться.

21 декабря Солнце находится самое низкое над горизонтом, что делает этот день самым коротким, а ночь – самой длинной.

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