Погода днем в Одессе и области 19 декабря будет солнечной, самого утра небо будет безоблачным.
Как прогнозируют синоптики, 19 декабря в Одессе осадков не предвидится.
"Ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков", - говорится на сайте синоптик.
Ночная температура в Одессе и области будет колебаться от +5 до 7 °C, днем воздух прогреется до +9 °C.
Погода в четверг, 19 декабря будет сухой и облачной. Ветер будет южный и юго-западный, со скоростью до 5 м/с.
К слову, на неделе с 16 по 22 декабря ожидается смена погоды, морозы будут отступать в результате атмосферных фронтов, надвигающихся в Украину.
С начала недели будет смена погоды, ожидается, что с северо-запада идут атмосферные фронты, несущие с собой облака и осадки.
Как рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
В начале недели ожидается небольшой снег на юге Украины.
20-21 декабря ночью будет температуры от 4° тепла – 2° мороза до 1-7° тепла, днем 1-7° тепла, на юге и юго-востоке Украины будет до 10°.
22 декабря в Украине понижение температуры ночью и днем до 2° тепла – 4° мороза, на юге днем будет до 1-7° тепла.
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