Погода в Одессе на 19 декабря, узнайте свежий прогноз от синоптиков на этот день.

Погода днем в Одессе и области 19 декабря будет солнечной, самого утра небо будет безоблачным.

Как прогнозируют синоптики, 19 декабря в Одессе осадков не предвидится.

"Ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков", - говорится на сайте синоптик.

Ночная температура в Одессе и области будет колебаться от +5 до 7 °C, днем воздух прогреется до +9 °C.

Погода в четверг, 19 декабря будет сухой и облачной. Ветер будет южный и юго-западный, со скоростью до 5 м/с.

К слову, на неделе с 16 по 22 декабря ожидается смена погоды, морозы будут отступать в результате атмосферных фронтов, надвигающихся в Украину.

С начала недели будет смена погоды, ожидается, что с северо-запада идут атмосферные фронты, несущие с собой облака и осадки.

Как рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В начале недели ожидается небольшой снег на юге Украины.

20-21 декабря ночью будет температуры от 4° тепла – 2° мороза до 1-7° тепла, днем ​​1-7° тепла, на юге и юго-востоке Украины будет до 10°.

22 декабря в Украине понижение температуры ночью и днем ​​до 2° тепла – 4° мороза, на юге днем ​​будет до 1-7° тепла.

Последние новости Украины:

По графику должен быть свет, а его нет: в ДТЭК посоветовали украинцам, как поступить.

Свет снова выключают: украинцам ответили, сколько еще могут остаться отключения.

Жители квартир могут поменять генератор: как верно рассчитать мощность "экофлоу", чтоб быть со светом.