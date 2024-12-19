Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в Одессе 20 декабря, появился детальный прогноз.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 20 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Так, синоптики прогнозируют, что Одессе и области весь день 20 декабря будет солнечная погода.

В Одессе погода 20 декабря с утра будет солнечной, дожди и снег в этот день не прогнозируются, однако ближе к вечеру небо затянет облаками.

"В Одессе весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков", - пронозируют синоптики погоду в Одессе на 20 декабря.

Ночная температура в Одессе и области будетдо 8 °C, днем воздух прогреется до +10 °C.

Погода в пятницу, 20 декабря будет сухой и облачной. Ветер днем и ночью будет южный со скоростью до 5,5 м/с.

Напомним, синоптики предупреждали, что на этой неделе ожидается смена погоды, морозы будут отступать в результате атмосферных фронтов, надвигающихся в Украину.

С начала недели будет смена погоды, ожидается, что с северо-запада идут атмосферные фронты, несущие с собой облака и осадки.

Как рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В начале недели ожидается небольшой снег на юге Украины.

20-21 декабря ночью будет температуры от 4° тепла – 2° мороза до 1-7° тепла, днем ​​1-7° тепла, на юге и юго-востоке Украины будет до 10°.

22 декабря в Украине понижение температуры ночью и днем ​​до 2° тепла – 4° мороза, на юге днем ​​будет до 1-7° тепла.

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